وفاة ريم غزالي بعد صراع مع مرض السرطان..ورد فعل شقيقتها سلمى غزالي يكسر القلوب!

ضجت الصفحات الفنية بخبر وفاة فنانة ستار أكاديمي ريم غزالي عن عمر يناهز الـ 41 بعد صراع طويل مع السرطان.

وشاركت الخبر الحزين شقيقتها التي كانت أيضاً أحد مشتركي ستار أكاديمي سلمى غزالي بفيديو عبر حسابها وهي تبكي وتضحك في نفس الوقت لأن شقيقتها تمكنت من التخلص من العذاب الذي رافقها لسنوات طويلة وأخذ من طاقتها.

وكانت ريم طوال السنوات الماضية تعاني مع مرض السرطان بالتحديد في منطقة الرأس وكانت قد خضعت لعملية منذ سنتين لإستئصال الورم وشاركت صورة لها من المستشفى ارفقتها بتعليق " صورة تذكارية التقطتها امي الغالية , و هي اول اطلالة لي على العالم الخارجي في حديقة المستشفى برفقة اخي الحبيب الذي لم يتركني و لا لحظة...زوجي لم يصدق عيناه لما راني جالسة بالخارج عبر اتصال فيديو كونه بقي بالجزائر ينتظر الرد على التاشيرة".

وأضافت: "لا احد كان يصدق انني ساقف مجددا رغم علمهم بانني محاربة و شخص لا يستسلم بسهولة، شهرين في الظلام كان امر صعب جدا لكن العودة ستكون اقوى ان شاء الله الحمد لله".

واختتمت كلامها: " شكرا لكل من قام بزيارتي, شكرا لرسائلكم , لاتصالاتكم شكرا لعائلتي اصدقائي و معجبيني الذين لم يتركوني و لا لحظة..في السنوات الاخيرة كنت منهمكة بالعمل لدرجة انني لم ادرك اني محبوبة لهذه الدرجة".

وريم غزالي هي ممثلة جزائرية دخلت عالم النجومية بعد أن شاركت في ستار أكاديمي، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية، إلى جانب ظهورها على أكبر المحطات الفضائية وتقديمها لبرنامج جات سات وفرقة التدخل B 73، وغيرها من الأعمال.



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