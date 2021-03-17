صدور القرار النهائي بحق منى السابر...وحلا الترك تكذب في المحكمة!!

أطلت والدة حلا الترك السيدة منى السابر عبر حسابها في انستقرام على متابعينها لتنقل القرار الأخير الذي صدر بحقها من المحكمة.

منى السابر والتي كانت منهارة من البكاء أكدت أن القرار النهائي كان بسجنها لمدة عام واحد وأن الإستئناف الذي قدمته لم يجدي نفعاً، كما وأضافت أنها بصدد تقديم حلول قانونية أخرى لأنها تمتلك حضانة طفلها الأصغر "عبد الله".

منى أيضاً كشفت أن حلا الترك تواجدت في المحكمة أيضاً وأنها شهدت كذباً ضدها بأنها لم تكن تعلم بأن والدتها قد أخذت مبلغ مالي من حسابها، إلا أن منى أكدت أن إبنتها كانت على إطلاع تام بالأمر. السابر عذرت ما فعلته إبنتها بها وأكدت أن ما تقوم به هو من تأثير الأشخاص الذين حولها قاصدتاً جدتها وعمتها حيث أن حلا تقيم معهما حالياً.

القضية كانت قد بدأت بعد أن اتهمت حلا والدتها بسرقة مبلغ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 آلف دولار أمريكي أثناء فترة إقامتها معها قبل أن تنتقل للعيش مع جدتها من طرف والدها. منى كانت وقتها قد أطلت ببث لايف عبر حسابها الرسمي في انستقرام وكشفت حدث صادم حول أن ابنتها طالبت اليوم في المحكمة بحصانة ضد والدتها!

أما حلا فقد شاركت بيان صحفي جاء في بأن الموضوع أكبر من السرقة وأنها تثق بالقضاء البحريني حتى يأخذ حقها، وأثارت تصريحات حلا غضب الجمهور وهجومهم عليها حتى أن المشاهير هاجموها لما تفعله بوالدتها، وكانت وقتها الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود قد تكفلت بالمصاريف الدراسية الخاصة بـ إبن منى الذي يُقيم معها.

يذكر أن حلا كانت قد عاشت في عائلة مفككة نوعاً ما بعد أن إنفصلت والدتها ووالدها عن بعضهما وتزوج الأخير من الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي أيضاً تواجه تهمة بالحبس لمدة سنة بعد إثبات تورطها في حساب حمزة مون بيبي الذي كان يبتز المشاهير وتسبب في إنهاء زواج حياة إحدى الإعلاميات المغربيات.

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