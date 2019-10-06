بعد طلبها الزواج منه على الهواء مباشرة..صفاء سلطان تتعرّض لمقلب من زوجة الوليد بن طلال

حلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية مؤخرًا، وتحدثت خلال اللقاء عن الجدل الذي أثير حولها بعد أن طلبت الزواج من الأمير السعودي ورجل الأعمال الوليد بن طلال خلال حلقتها مع باسم ياخور في "أكلناها".

وأوضحت صفاء سلطان أنها لم تكن تقصد خلال لقائها في "أكلناها" أنها تتمنى الزواج من الوليد بن طلال بالتحديد، وإنما كانت عبارة عن إجابة عامة لسؤال طرحه باسم ياخور حول من هي الشخصية المشهورة في مجال الأعمال التي تودين الزواج منها في حال كانت لك الفرصة في الاختيار.

وخلال حديثها عن الأمر ذكرت موقفًا حدث معها خلال تواجدها في دبي، وكشفت عن تعرضها لمقلب من سيدة سعودية جاءت وقالت لها: "تعرفيني؟، لتفاجئها وتقول لها: "أنا زوجة الأمير الوليد بن طلال"، فكانت ردة فعل صفاء سلطان بأن قالت لها: "هلأ أكلناها".

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