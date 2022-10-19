بعد ظهورها الأخير: ياسمين صبري تثير التكهنات بخضوعها للتجميل مجددا

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، حيث لفتت الأنظار بتغير ملامحها خاصة في شفاهها.

و أثارت ياسمين صبري التساؤلات بتغير ملامحها، فبينما اعتبر البعض أنها خضعت لعملية تجميل جديدة ، فيما رأى آخرون أنها اكتفت بتقنية الفيلر والتي غيرت ملامحها كثيراً عن السنوات الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي.

ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلقت :(يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح اليوم "WORLD FASHION 2022"، 6 مساءً في دبي).