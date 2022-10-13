ياسمين صبري خارج السباق الرمضاني مجددا و السبب مجهول

رغم إعلان الفنانة ياسمين صبري أخيراً عن بدء تحضيرها لمسلسل جديد، من تأليف محمد رجاء وإخراج خالد مرعي، تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعد تعرضها لأزمات كثيرة الفترة الماضية بسبب توقف أكثر من عمل فني لها، فإن المسلسل الجديد قد توقف التحضير له أيضاً من دون الكشف عن السبب الأساسي، وهو ما يعني خروج ياسمين من السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي.





الجدير بالذكر أن ياسمين صبري توقف لها هذا العام أكثر من عمل درامي، منها مسلسل (الجواز سم قاتل)، من إخراج ياسمين أحمد كامل، بالإضافة إلى اعتذارها عن بطولة مسلسل (الشادر)، من إخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن آخر أعمال صبري كان مسلسل (فرصة تانية)، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020، من إخراج مرقس عادل، وتعرض العمل حين عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات، وهو من بطولة: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ونهال عنبر.