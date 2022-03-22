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بعد ظهورها كراقصة.. نور الغندور تدافع عن مسلسلها "من شارع الهرم إلى"

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 10:40
نور الغندور
نور الغندور

أثار مسلسل "من شارع الهرم إلى" موجة من الجدل والغضب، وطالب بعض المصريين بإيقاف عرض المسلسل بحجة إساءته لمصر بعد ظهور الممثلة المصرية المقيمة في الكويت "نور الغندور" بدور الراقصة التي تغوي شاب خليجي.

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طرح الفيديو الدعائي لمسلسل "من شارع الهرم إلى" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وكشف بعض لمحات عن العمل، حيث تظهر نور الغندور في أحد مشاهده بدور الراقصة التي تتمكن من خطف رجل كويتي من زوجته وعائلته ثم تستولي على أمواله.

 

وردت الغندور على موجة الانتقاد التي تعرَّضت لها خلال لقاء أجرته مع مجلة "سيدتي" على هامش حضورها حفل "الموركس دور إنترناشيونال" في دبي، فحينما سألها المراسل حول رأيها بالجدل المثار حول مسلسلها، أجابت: "أقول لكل من يهاجمون المسلسل، انتظروا وشاهدو المسلسل قبل الحكم عليه، لأنكم حكمتم على الشخصية والعمل من قبل المشاهدة، وربما السبب في ذلك بعض اللقطات التي أثارت الجدل من برومو العمل، لكن أقول لهم شاهدوا قبل أن تحكموا".

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وتابعت : "المسلسل به رسالة رائعة وطرح مميز، وكتابات الكاتبة هبة مشاري حمادة معروفة للجميع ومميزة، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع".
 

كلمات دالة:نور الغندورمن شارع الهرم إلى

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