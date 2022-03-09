نور الغندور بإطلالة خليجية فاخرة خلال حضورها معرض العطور في السعودية

حضرت الفنانة الخليجية ذات الأصول المصرية "نور غندور" إلى معرض العطور الفاخر والذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعويدة الرياض، وذلك للإعلان عن مجموعتها العطرية الجديدة.

اطلالة نور الغندور الفاخرة

تألقت النجمة "نور الغندور" بإطلالة خليجية بامتياز حيث ارتدت العباءة سوداء مطرّزة من الأعلى وهي من تصميم المصممة العربية "منيرة ابراهيم"، ونسّقت نور مع العباءة بعض الاكسسوارات كان منها ساعة من تصميم العلامة التجارية بياجيه.

وبحسب عدد من المواقع المختصة فأن سعر الساعة الفاخرة التي كانت ترتديها يقارب الـ 17 ألف دولار أمريكي، كما اعتمدت نور تسريحة منسدلة لشعرها الأسود المموّج الطويل.

اعمال نور الغندور

شاركت النجمة "نور الغندور" خلال مسيرتها الفنية بعدد من الاعمال الخليجية كان آخرها مسلسل "دفعة بيروت" حيث جسّدت فيه دور جميلة ويتناول العمل قصص طلاب إحدى الجامعات في مدينة بيروت وهو الجزء الثاني من مسلسل دفعة القاهرة.

والنجمة "نور الغندور" من أصول مصرية ولكنها تقيم في مدينة الكويت وتعمل في الاعمال الدرامية الخليجية منذ سنوات.

وأثارت ثنائيتها المتكررة مع الفنان السعودي مهند الحمدي في مسلسل دفعة بيروت ومسلسل جمان الكثير من الشائعات حول وجود علاقة حب بينهما وفي اكثر من مرة نفى الثنائي هذه الأخبار مؤكدان ان ما يجمعهما مجرد علاقة زمالة، واعلن الفنان مهند قبل مدة ارتباطه بمودل لبنانية، لتنتهي بذلك هذه الشائعة بشكل نهائي