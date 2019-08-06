بعد ظهوره غارقا بدمائه: حقيقة وفاة سيف نبيل!

نفى المطرب والفنان العراقي سيف نبيل، ما تردد عن تعرضه لحادث سير مأساوي، بعد العديد من الشائعات التي انتشرت منذ يوم أمس عن وفاته بعد الحادث

وحرص الفنان عدم السكوت و طمأن جمهوره من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام ).

و قال نبيل : (آسف لانكم قلقتو عليه وأنا مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب (كل يوم الك اشتاق) شكرا يا أعز الناس).

والجدير بالذكر أنه تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض المطرب العراقي سيف نبيل، لحادث سير خلال تواجده في مصر، وانتشرت العديد من الصور ظهر فيها غائبًا عن الوعي، وكلّه دماء، وقيل إن حالته الصحية حرجة وخطيرة للغاية.