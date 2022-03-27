بعد عام على وفاة زوجته.. ياسر فرج يحتفل بزواجه الثاني

بعد مرور عام على وفاة زوجته ميادة بكورونا، احتفل الفنان المصري ياسر فرج بزواجه على المنتجة والإعلامية هبة الهواري بحضور أصدقائهما المقربين وعدد من نجوم العرب.

زواج ياسر فرج وهبة الهواري

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور من حفل زفاف ياسر فرج وعروسه الذي أقيم في الباحة الخلفية لمنزلهما، حيث تألقت هبة الهواري بفستان زفاف أبيض بقصة الحورية، وجاء مُزيَّنًا بزخارف وتطريزات أنيقة ناحية الصدر بتجاه الكتف.

وأكملت الهواري إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة مُزيَّنة بإكسسوار للرأي، في حين اعتمدت مكياج من درجات البني.

بينما اختار ياسر فرج بدلة توسكيدو سوداء نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق على شكل فيونكة، بينما غزا الشيب لحيته وشعره.

وكان من بين الحضور الفنان هاني رمزي، وفاء عامر، ولقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين، وغيرهم الكثير.





وفاة زوجة ياسر فرج

يذكر أن معاناة ميادة، التي عملت كمخرجة في الإذاعة، بدأت مع إصابتها بفيروس كورونا في بداية شهر يناير العام الماضي، إلا أن حالتها تدهورت وأدخلت المستشفى، وكشف ياسر أن زوجته أدخلت العناية المشددة وكتب في منشور شاركه عبر حسابه على "فيسبوك": "طول عمرى وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدى بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة.. وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد، والرعب من إنى أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير".

يذكر أن ياسر وميادة أنجبا فريدة وياسين.

آخر أعمال ياسر فرج

كان آخر أعمال الفنان مسلسل "القاتل الذي أحبني" والذي تدور أحداثه حول "معتز"، الذي يلعب شخصيته هاني رمزي، وهو رسام يعمل في المباحث لكنه يكره الدماء، ويحاول الجميع التقرب منه بسبب الصيت المنتشر حول وهو أن كل من يكرههم أو يغضبونه يموتون.

العمل من بطولة هاني رمزي، وياسر فرج، وصلاح عبدالله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبوداوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وهبة الهوارى، وغيرهم، وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين.



