بعد عام على وفاته.. والدة حاتم علي ترحل إلى بارئها

مر أكثر من عام على وفاة المخرج السوري حاتم علي، وها هي والدته غزيل حريري تلحقه إلى بارئها الأعلى.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة والدة حاتم علي، غابريل حريري، صباح يوم أمس السبت.

وأعلن الأخبار المؤسفة زياد علي، شقيق حاتم علي، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي لكم جميعًا، وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري أم حاتم.. الفاتحة إلى روحها الطاهرة".

يذكر أن حاتم علي توفي في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2020 ووري الثرى في الأول من يناير من العام 2021 في العاصمة السورية دمشق.

