بعد عرض أولى حلقات (تحت الوصاية): منى زكي الأولى على تويتر

البوابة-تصدرت النجمة منى زكي تريند (تويتر) حيث احتلت المركز الأول ، عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الرمضاني الجديد (تحت الوصاية).

هذا و شهدت الحلقة الأولى من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة والتفاصيل بعد قرارها الهروب من المدينة التي تعيش فيها برفقة أطفالها، بعد سرقة مركب زوجها المتوفى، ومحاولة إعادة تدويرها، و لكن يطاردها الفنان دياب الذي يقوم بدور شقيق زوجها المتوفي، ويبلغ عنها الشرطة بعد سرقتها للمركب وهروبها.

مسلسل (تحت الوصاية) يتألف من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، نهى عابدين، خالد كمال، و محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.