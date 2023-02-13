بعد علاقتهما الرومانسية.. ليوناردو دي كابريو يتعرّض للسخرية وحبيبته للتوبيخ والتهديد

تصدّر النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو" وسائل التواصل الاجتماعي في الاسابيع القليلة الماضية وذلك بعد شائعات علاقته الرومانسية بعارضة الازياء التي تصغره بما يقارب الـ 30 عامًا.

ليوناردو دي كابريو يتعرّض للسخرية بسبب علاقته مع فتاة تصغره بـ 30 عامًا

تعرّض النجم الهوليوودي البالغ من العمر 49 عاماً لسخرية كبيرة بعد التأكّد من علاقته الجديدة بعارضة الازياء الاسرائيلية "ايدن بولاني" والبالغة من العمر 19 عام.

وبالرغم من انه من المعروف عن ليوناردو دي كابريو علاقاته بفتيات لا يتجاوزن الـ 25 من عمرهن، إلا أن هذه المرة اختياره لفتاة تحت العشرين عاماً هو ما أثار استغراب الجمهور، وعرضه للهجوم الشديد.

وأبدى عدد كبير منهم استغرابهم بسبب اختياراته متسائلين عن السبب لا سيما انه فنان مشهور ويتمتع بوسامة مميزة.

وانتقل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من ليوناردو دي كابريو بأنه يواعد فتاة في الثانوية العامة، ومنهم من علّق: "ليونادو دي كابريو يواعد مراهقة بالمعنى الحرفي".

العارضة الاسرائيلية تتعرّض للتوبيخ بسبب علاقتها بليوناردو

ولم تسلم العارضة الاسرائيلية من الجدل المثار حول علاقتها بالنجم الهوليوودي، حيث أنها تعرّضت للتوبيخ من قبل والديها فور معرفتهما بهذه العلاقة بعد انتشار الأخبار عنها.

ورفضت عائلة عارضة الأزياء المراهقة هذه العلاقة، واجبرتها على العودة إلى اسرائيل وترك الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت بعض المواقه أن ايدن بولاني تعرضت للتوبيخ.ي