طلاق الفنانة أحلام .. مبارك الهاجري يرد ويكشف!

خبر طلاق الفنانة أحلام كان الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تصدر الهاشتاق الترند عبر تطبيق تويتر.

أحلام والتي لم تعلق على الموضوع كان التصريح الأول عن طريق زوجها مبارك الهاجري الذي شارك تغريدة جاء فيها "يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي"، وبذلك نفى زوجها بالحرف أخبار الطلاق المتداولة والتي أخذت حيز كبير من الإعلام وحديث الجمهور.

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

أحلام ومبارك الهاجري !

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قد شاركت صُورة جديدة لها برفقة زوجها بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الماضي، وارفقت أحلام الصورة بتعليق جاء فيه:

"كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦"

من بعدها تم تداول فيديوهات من كواليس جلسة تصوير جمعت الثنائي وشكر مبارك أحلام على جلسة التصوير ومن بعدها بادر بتقبيلها على رأسها تقديراً لها وسط حجل الأخيرة.

حادث زوج أحلام الشامسي !

منذ فترة كان قد تعرض بطل الرالي مبارك إلى حادث دراجة نارية استدعى دخوله المستشفى من أجل العلاج بغياب زوجته أحلام بسبب إغلاق الحدود والسفر تماشياً مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واكتفت أحلام وقتها بدعم زوجها مبارك الهاجري بمنشور جاء فيه "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".

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