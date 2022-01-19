بعد غيابه الطويل.. هل سنرى عادل إمام في فيلم "عمهم".

انتشرت شائعات تفيد مشاركة الفنان المصري عادل الإمام في فيلم جديد إلى جانب ابنه محمد إمام، وهو ما صرحبه شقيقه المنتج عصام إمام.

وأشار عصام إمام أن شقيقه "الزعيم" بصدد العودة إلى السينما في فيل فيلم "عمهم"، إلَّا أن منتج الفيلم أحمد السبكي نفى ما تردد في التصريحات الصحفية وأكَّد أنها مجرد شائعات عارية عن الصحة.

ويجدر الإشارة إلى أن فيلم "عمهم" من بطولة نجوم كثر أبرزهم: أحمد الفيشاوي، محمد إمام، هنا الزاهد، مركين الفقي، سيد رجب، وأحمد خالد صالح. والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

عادل الإمام وشائعات دخوله في غيبوبة

ويبدو أن غياب عادل إمام عن الساحة الفنية يثير قلق متابعيه وخوفهم، فقد انتشرت في وقت سابق شائعات دخوله في غيبوبة، إلَّا أن شقيقه خرج للرد عبر ماخلة هاتفية وأكّد ان الزعيم في حالة صحية جيدة ويلعب مع أحفاده، وقال: "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية، ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات... الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحلّ الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".