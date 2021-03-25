بعد غياب أكثر من 20 عامًا..شريهان تعود في رمضان 2021 وهذا العمل الذي ستقدمه

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية لأكثر من 27 عامًا، فاجأت الفنانة المصرية شريهان جمهورها بعودتها من جديد وإطلالتها على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2021.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم"، فقد تعاقدت شريهان على تقديم أحد إعلانات خطوط المحمول في مصر خلال شهر رمضان 2021، والإعلان سيكون عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي ضخم، تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينات وفوازير رمضان.

شريهان تعود للشاشة في رمضان باستعراض مختلفhttps://t.co/6SPwVhjb4q pic.twitter.com/gYAkNVWJtp — Bitajarod بتجرد (@Bitajarod) March 24, 2021

وسيحتوي الإعلان على عدة رقصات واستعراضات للفنانة شريهان، حيث تقوم إحدى الفرق الفنية الأوروبية بالمشاركة إلى جانب الفنانة في هذا العمل، تحت إشراف وإخراج المخرج أحمد شاكر خضير.

الجدير بالذكر أن الفنانة شريهان تعد من أهم أيقونات شهر رمضان المبارك خاصة وأن الجميع اعتاد على رؤيتها في هذا الشهر من خلال الفوازير التي كانت تقدمها مثل "ألف ليلة وليلة"، و "كريمة وحليمة وفاطيمة"، وفوازير حول العالم" و "ماندو"، و "عروس البحور"، وكانت آخر الفوازير التي قدمتها في عام 1994 بعنوان "حاجات ومحتاجات".

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