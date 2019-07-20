بعد غياب سبع سنوات: مي عز الدين تستعد للعودة سينمائيا

تبحث النجمة مي عز الدين عن فكرة سينمائية جديدة لتعود للسينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ عرض فيلم (عمر وسلمى 3)، مع نجم الجيل تامر حسني، وتفاصل مي بين أكثر من سيناريو، خاصة وأنها قررت الابتعاد عن الكوميديا تلك الفترة و اللجوء للتراجيدي والرومانسية بعد مسلسلها الأخير (البرنسيسة بيسة) الذى عرض فى موسم رمضان الماضى.

وتلقت مي عز الدين أكثر من سيناريو إلا أنها لم تستقر حتى الأن على الفكرة التى ترغب فى تقديمها لكي تظهر بشكل جديد ومختلف لجمهورها في السينما، لذلك تبحث بتأني عن الموضوع التي تقدمه خلال الفترة المقبلة.