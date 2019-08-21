بعد إعلانها قرار الاعتزال..إليسا لجمهورها: "أتفهم حزنكم ولكن هكذا أفضل لي"َ!

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا معجبيها في كل مكان بعدما أعلنت عن قرارها النهائي بالاعتزال عقب طرحها الألبوم الأخير لها هذا الصيف، وبعد الكثير من التغريدات والمطالبات بالتراجع عن هذا القرار التي وصلتها، قررت ملكة الإحساس أن توضح لجمهورها ما الخطوة القادمة لها وما إذا كانت ستعتزل الفن بشكل كامل أم لا.

وعلى ما يبدو أن مشكلة إليسا هي الاحتكار الذي تمارسه شركات الإنتاج، ففي وقت سابق بسبب احتكار روتانا لعدد من ألبوماتها تم حذف جميع أغانيها من تطبيق أنغامي بقرار من روتانا بعدما حققت ملايين الاستماعات على التطبيق، وتم نقل الأغاني لتطبيق آخر.

وأوضحت إليسا ذلك من خلال تغريدة قالت فيها: "أحبائي أتفهم حزنكم وأقدر كل الرسائل التي وصلتني منكم، أنا فقط أريدكم أن تعرفوا أنني أفعل ذلك لأنه الأفضل لي، ولا زال مبكرًا الحديث عن ذلك، حيث أنني أحضر لألبومي الجديد ولحفلات ومناسبات عديدة، وأعدكم عندما أكون جاهزة لأنتج بنفسي سأفعل ذلك".

Guys I totally understand yr sadness &I appreciate all the messages I am getting from u. I only want u 2 know that I am doing this 4 my own good It’s still early 2 talk since I have my album my concerts & many events& I promise that when I am ready 2 produce 4 myself I will do it — Elissa (@elissakh) August 20, 2019

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات إليسا هو ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وحصدت من خلاله نجاحًا كبيرًا خاصة بعدما تأثر العالم بقصتها مع مرض سرطان الثدي وصراعها معه وشفائها منه في النهاية، إضافة إلى أنها قامت بتسجيل هذا الألبوم خلال رحلتها مع العلاج.

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