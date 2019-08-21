محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطيان حاجز الـ100 مليون مشاهدة بأغنية "إنساي"

استحوذت أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد على اهتمام الجماهير في الوطن العربي وخارجه، وها هي الآن تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في غضون مدة قصيرة لم تتجاوز الشهر منذ طرحها رسميًا في الأسواق، وبحسب رأي الغالبية فهي الأغنية الأفضل لعام 2019.

وفي أول تعليق للفنان المغربي "المعلم" على تخطي أغنية "إنساي" حاجز الـ100 مليون مشاهدة، نشر صورة من الفيديو كليب تجمعه بالأسطورة رمضان، وكتب عليها قائلًا: "100 مليون مشاهدة لأغنية إنساي..شكرًا لكل جماهيرنا المخلصين في كل مكان..نحبكم برشا".

الجدير ذكره أن هذا العمل هو الأول بين الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، وعلى ما يبدو أن بعد هذا النجاح الباهر من المتوقع أن يكون هناك أعمال أخرى تجمعهما في المستقبل القريب، حيث طالب الجمهور النجمان المزيد من الأعمال الفنية المشتركة.

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