بعد غياب 20 يوم.. نانسي عجرم تفاجأ باستقبال حميمي من عائلتها

غابت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن منزلها وعائلتها لمدة 20 يوم؛ نظرًا لانشغالها بجولتها الأمريكية، لكنها عادت من السفر تزامنًا مع احتفالات عيد الأم.

عائلة نانسي عجرم تفاجأ بعيد الأم

وشاركت نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق مفاجأة عائلتها لها بالورود والشموع وقوالب الحلوى، وأرفقت الفيديو بأغنيتها الخاصة للأم، التي تحمل عنوان "إمي".

في البداية، يتسعرض الفيديو تحضيرات عائلة نانسي للقائها، حيث أضاءت الفتيات الشموع وجهَّز زوجها الدكتور فادي قالب الحلوى، وحال دخول نانسي المنزل حتى تفاجأت بتواجد والداها وزوجها وبناتها لاستقبالها، لتسرع طفلتها الصغيرة لعناقها.

وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق لطيف، كتبت فيه: "وقالت النجمة في تعليقها على الفيديو: "العودة إلى المنزل بعد غياب عشرين يوماً بأحلى مفاجأة.. قلبي يمتلئ بالحب.. الله يخلّي ويحمي كل إمهاتكن".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو متنميين لها ولعائلتها السعادة والخير، فكتبت إحداهن الفنانة نادين خطيب: "كل عام وانت احلى الامهات حبيبتي … الله يحميلك والدتك ويخليلك عائلتك الحلوة وتضلي بقوتك وعطائك وطيبتك وجمال روحك وعفويتك ونجاحك … بحبك واشتقتلك كثير".

وأضافت أخرى: "كل عام ونتي بألف خير ياأحلى أم في العالم الله يخليكي لبناتك يارب وتعيشوا كل أيامكم فرح وسعادة".