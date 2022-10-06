بعد غياب 23 عامًا.. شاهد كيف أصبح طفل كليب محمد فؤاد "أنا لو حبيبك"

يتعلق المشاهدون بمسلسلات وأعمال مسرحية وسينمائية معينة، ويرتبطون مع شخصياتها وكأنهم جزء لا يتجزأ من ذكريات طفولتهم، حتى أن البعض ينادي الممثل باسم شخصيته وليس باسمه الحقيقي.

ولعل من أبرز الشخصيات العالقة في أذهان الجمهور العربي والمصري هو الطفل "أيمن محمد أيمن"، الذي ظهر في الفيديو المصوَّر لأغنية النجم المصري محمد فؤاد التي تحمل اسم "أنا لوحبيبك"، التي لقيت نجاحًا ساحقًا وصدًا كبيرًا.





وتساءل الكثيرون عما يفعله الطفل بعدما كبر وأصبح شابًا، لاسيما أن تاريخه الفني لم يكن بالحجم المطلوب كغيره، لكنه استطاع وضع بصمة جميلة في قلب المشاهد، رغم مرور 23 عامًا على إصدار الأغنية.

ويتضح أن أيمن محمد أيمن أصبح رجلًا ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل في مجال الطيران، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له أمام أحد المطارات.

والجدير بالإشارة إليه أن أيمن شارك في فيلمين مع الفنان عادل إمام، وهما: "رسالة إلى الوالي" و "هاللو أمريكا"، كما شارك في مسلسل "عائلة الحاج متولي" وفيلم "رسالة إلى الوالي".