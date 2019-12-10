بعد غياب 30 عامًا.. عزيزة جلال تعود للغناء في مهرجان "شتاء طنطورة" في  السعودية

بدأت الفنانة عزيزة جلال بالعودة تدريجيًا إلى الفن، خاصة بعد اللقاء الذي ظهرت فيه قبل شهور على قنوات "إم بي سي"، وتحدثت وقتها للمرة الأولى عن الكثير من الأمور التي لم يعرفها الجمهور عنها وأيضًا عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال وهي أوج عطائها الفني.

وبعد غياب أكثر من 30 عامًا واعتزال الفن بعد الزواج، ستعود المطربة المغربية صاحبة الأغنية الشهيرة "مستنياك" من جديد إلى الساحة الفنية بعد أن تم الإعلان عن استضافتها في مهرجان "شتاء طنطورة" المقرر أن ينطلق في السعودية قريبًا مع أواخر شهر ديسمبر الحالي.

الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس المغربية، عام 1958، واعتزلت الفن عام 1985، وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.

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