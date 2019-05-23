عزيزة جلال في أول ظهور على "MBC" بعد غياب لأكثر من 35 عامًا (فيديو)

تصدر اسم الفنانة المغربية عزيزة جلال قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية على محرك البحث الشهير جوجل، بالإضافة إلى موقع تويتر، وذلك بعد ظهورها للمرة الأولى عبر شاشة إم بي سي عقب اعتزالها الفن وغيابها لأكثر من 35 عامًا.

وقامت عزيزة جلال بأداء أغنيتها الشهيرة "مستنياك" وأطربت بصوتها الشجي جميع من كان في استوديو البرنامج، إضافة إلى أنها تحدثت خلال لقائها التلفزيوني عن الكثير من التفاصيل الخاصة في حياتها والتي كشفت عنها لأول مرة للجمهور، وعن بداية رحلتها الفنية وعملها مع الأسماء الكبيرة في مصر مثل سيد مكاوي.

الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس المغربية، عام 1958، واعتزلت الفن عام 1985، وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.

عزيزة جلال مستنياك ياروحي بشوق.. اول ظهور بعد الغياب الطويل 😙 🧡 pic.twitter.com/Spx0vOlO5d — . (@imwsh70111) ٢٢ مايو ٢٠١٩

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