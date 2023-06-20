بعد غياب 4 سنوات.. حورية فرغلي تعود للسينما إلى جانب نجوم سوريين

استأنفت الفنانة المصرية حورية فرغلي مسيرتها الفنية بعد غياب طويل عن شاشة السينما، إذ عادت مجددًا في فيلم "ظلال مهجورة" إلى جانب النجم السوري رشيد عساف.

حورية فرغلي تشارك بفيلم "ظلال مهجورة"

وبدأت فرغلي تصوير المشاهد الأولى من الفيلم في الإمارات العربية المتحدة، دون ذكر تفاصيل عن الشخصية التي ستقدمها في المل.

ومن جهة أخرى، يجسد رشيد عساف في العمل، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، دور رجل أعمال مغترب يبذل جهده في الدفاع عن الفتيات السوريات في الإمارات، كما يحاول مساعدتهن للتغلب على المصاعب التي تواجههن.

أبطال فيلم فيلم ظلال مهجورة

وتشارك فرغلي في الفيلم إلى جانب العديد من نجوم الوطن العربي، أبرزهم النجم السوري رشيد عساف الذي يجسد دور رجل أعمال مغترب في الإمارات يحاول جاهدًا للدفاع عن الفتيات السوريات، ومساعدتهن في التغلب على المصاعب التي تواجههن.

ويشارك في الفيلم إلى جانب رشيد عساف وفرغلي كل من: الفنانة السورية نادين خوري، وعبير اليوسف، والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والفنان حسن عبد الفتاح، والنجم السوري زهير عبد الكريم، والإماراتية هيا القايدي، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي.من الفنانين الآخرين.

وينضم إلى العمل العديد من الوجوه الجديدة من بينهم: نيرفانا أبو ترابي، ولانا سكر أمين الطويل، وأسمر مسعو، وأحلام حامد، ونعيم الشيخ، وآخرون.

