حورية فرغلي تكشف سبب طلاقها بعد 3 أشهر من الزواج

تطرقت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تفاصيل زواجها من نجل الإعلامي أحمد فراج، الذي استمر لمدة 3 أشهر فحسب.

حورية فرغلي وزواجها من نجل أحمد فراج



فرغلي، التي حلَّت ضيفةً في برنامج "صبايا" مع الإعلامية ريهام سعيد، كشفت أنها كانت متزوجة من نجل الإعلامي أحمد فراج، لكنهما تطلقا بعد 3أشهر من علاقتها عام 2003، أي قبل دخولها عالم التمثيل.

وأوضحت أن انفصالهما كان بسبب الكلام الذي كتب عنها في الصحف والمجلات، بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر، إذ اتهمت بمواعدتها ابن وزير ورشوتها لجنة التحكيم من أجل الفوز باللقب.

وقالت: "لما فزت بلقب ملكة جمال مصر اتنازلت عن التاج للوصيفة نور السمري لما قالوا ماشية مع ابن وزير والموضوع دخل في قصة أعراض وإني رشيت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر، قلت لأ مش عايزة الجائزة وإيه اللي يدخلني في الوش وتشويه صورة عيلتي ليه".

وأوضحت فرغلي أنه رغم الانفصال، إلَّا أنهما ما يزالان صديقين مقربين.

الإنجاب لم يكن سبب الانفصال

ولفتت الفنانة إلى أنها اكتشفت عدم قدرتها على الإنجاب بعد زواجها، إلَّا أن ذلك لم يكن السبب في انفصالها، بل عدم التوافق بينهما.

وعن سبب عدم قدرتها على الإنجاب، قالت: "كذا دكتور أكدوا لي إني مليش في الخلفة ودي حاجة مولودة بيها وعملت اختبار في إنجلترا قالوا لي الرحم نفسه مش طبيعي، وأنا الحمد لله راضية".

ارتباطها بمسؤول في العائلة الحاكمة البريطانية

كما تطرقت للحديث عن ارتباطها بمسؤول في العائلة الحاكمة بالإمارات، إلَّا أنها توفي قبل الزفاف بيوم، ولاتزال محتفظة بكل هداياه، ومنذ ذلك الحين لم ترتبط عاطفيًا.

