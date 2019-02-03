بعد فضحها حبيبها السابق.. قمر تتلقى تهديدات بقتل ابنها!

الفنانة قمر

بعدما فجرت الفنانة اللبنانية قمر مُفاجاة صادمة جدًا عن حبيبها حيث كشفت في وقت سابق انها شاهدت خيانته لها بعينيها، ولم تكن الصدمة في موضوع الخيانة إذ قالت قمر إن حبيبها خانها مع رجل وأنها لم تكن تعرف حقيقة ميوله الجنسية، وأضافت بانه خدعها من اجل الشهرة وادعى حبه لها.

وقالت قمر ان الشاب الذي عاشت علاقة حب معه استغلها من أجل الشهرة وهو من أصل سوري، كما وصرحت عن صدمتها بعد رؤيته بوضع مخل إلى جانب احد الشباب.

هذا وكشفت قمر مؤخرًا انها وبعد فضحها لحبيبها الشاذ جنسيًا بدأت بتلقي تهديدات بالقتل تخص ابنها، واعلنت عن ننيتها فضح حبيبها بنشر صوره مع اسمه لأنه حاول تهديد ابنها مؤكدة انها تستطيع فضحه في حال اقترب من ابنها او نفذ تهديده، وأضافت بانها تلقت عدد من التهديدات من حسابات مختلفة تعود لنفس الشخص.

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