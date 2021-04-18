بعد قضية نشرها فيديو خادش..هيا الشعيبي تتحدث عن معاناتها النفسية وتبكي أمام جمهورها

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول أسباب تغيبها عن الدراما الرمضانية؛ إذ لم ترشح لأي عمل تمثيلي خلال الفترة الماضية وتساءلت عن أسباب امتناع المنتجين عن اختيارها.

ولم يكن تغيُّب هيا الشعيبي عن الدراما الرمضانية أسوأ ما عايشته خلال الفترة الماضي، فقد مرَّت بأزمة نفسية بسبب القضيةالتي رفعت في حقها إثر نشرها مقطع فيديو مخلق بالأخلاق.

وشاركت الشعيبي متابعيها عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو تتحدث فيه عن حزنها ووجعها لما تعرضت له، كما أنها لم تتمالك نفسها واندفعت بالبكاء أثناء حديثها عن أزمنتها النفسية.



ووجهت في الفيديو الشكر لكل من دعمها خلال محنتها، من بينهم القضاء الكويتي العادل، ومجموعة من المحاميين الذين دافعوا عنها، وجمهوهرها.

وطمأنت الشعيبي جمهورها وأوضحت أنها في حالة جيدة، وتشكر الله على أنها برفقة عائلتها وزوجها.

ويجدر الإشارة إلى ان الفنانة الكويتية كانت حديث الجمهور بعد نشرها مقطع فيديو خادش عبر حسابها على سناب شات يظهر فيه شخص جالس على البحر يظهر عضوه الذكري، بينما يجلس أمامه شاب وبرفقة فتاة تحاول أن تستدير كي لا تشاهد ماذا يفعل.

وقد أخلت أخلت ​محكمة الجنايات الكويتية​ سبيله مقابل كفالة قدرها 500 دينار كويتي.

