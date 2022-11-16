بعد كيم كارداشيان.. بيت ديفيدسون يعود لتصدّر الترند مع إميلي راتاجكوسكي

تصدّر النجم العالمي بيت ديفيدسون وسائل التواصل الاجتماعي من جديد وذلك بعد انفصاله مؤخرًاعن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، والتوترات والمشاكل وتبادل الاتهامات التي حدثت ما بينه وما بين مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست طليق كيم كارداشيان.

بيت ديفيدسون في علاقة رومانسية جديدة

كشفت مصادر قريبة من النجم العالمي بأن بيت في علاقة رومانسية جديدة تجمعه هذه المرة مع عارضة الأزياء الشهيرة "إميلي راتاجكوسكي".

وأفادت العديد من المصادر بأن العلاقة الرومانسية التي تجمع بين النجم الكوميدي وعارضة الأزياء ما تزال في بدايتها، حيث أنهما يتواعدان منذ ما يقارب الـ شهرين فقط وذلك بعد ان التقيا للمرة الأولى من خلال أصدقاء مشتركين.

وفي تفاصيل علاقتهما فقد صرّح المصدر بأن سبب إعجاب النجم العالمي بعارضة الازياء إميلي هو ذكائها الشديد أما إميلي فهي مغرمة بحس الفكاهة لدى ديفيدسون، وهو نفس السبب الذي كانت قد كشفته نجمة تلفزيون الواقع خلال علاقتها مع بيت.

علاقة بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان

يشار بأن النجم الكوميدي بيت ديفيدسون كان قد ارتبط عاطفياً بنجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" خلال عام 2021 وذلك بعد انفصالها بفترة عن زوجها مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست".

ولكنّ الثنائي الهوليوودي انفصلا بعد ما يقارب الـ 9 أشهر من علاقتهما حيث أكّدت مصادر مطلعة بان سبب انفصالهما هو جدول أعمالهما المزدحم حيث أنهما دائما السفر مما يزيد من صعوبة العلاقة.