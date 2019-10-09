فيلم هندي من بطولة رانفير سينع وعليا بهات يدخل رسميًا في منافسات جوائز الأوسكار 2020

وقع الاختيار على الفيلم الهندي "Gully Boy" ليكون هو العمل المشارك رسميًا في الحفل الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار في 9 فبراير القادم عام 2020، وهو من بطولة النجم رانفير سينغ وبمشاركة النجمة الشابة عليا بهات.

وكان قد تم الإعلان عن هذا الخبر عبر موقع تويتر بواسطة المنتج فرحان أخطر، حيث علق قائلًا: " لقد تم اختيار Gully Boy كفيلم يمثل الهند رسميًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وكان الفيلم قد حصل على عدد من الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فيلم أسيوي في مهرجان "Bucheon International Fantastic Film" في كوريا الجنوبية، وأفضل فيلم في مهرجان ملبورن الهندي في شهر آب الماضي هذا العام.

الجدير ذكره أن لم يسبق لأي فيلم هندي شارك سابقًا في حفل الأوسكار أن حصل على أي جائزة تذكر حتى الآن، ولكن هذا العام تتجه الأنظار من قبل عشاق بوليوود نحو الفيلم الذي تم ترشيحه على أمل الحصول على أول ترشيح أو جائزة في تاريخ السينما الهندية.

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