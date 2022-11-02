بعد مقتل المغني تيك أوف.. الرابر ديزاينر ينهار في بث مباشر ويعلن اعتزاله

حالة من الحزن والصدمة أثارتها حادثة مقتل الرابر الشهير تيك أوف بين جمهوره وأصدقائه، ومن بينهم الرابر ديزاينر الذي ظهر في فيديووهو يبكي ومنهار بشكل كبير بعد مقتل صديقه يوم أمس الثلاثاء.

الرابر ديزاينر يعلن اعتزاله رسمياً بعد مقتل تيك أوف

أعلن الرابر ديزاينر عبر بث مباشر على حسابه الخاص في انستغرام عن صدمته الشديدة بسبب مقتل صديقه تيك اوف، كما صدم جمهوره الواسع بإعلانه إعتزاله الغناء بشكل رسمي بعد هذه الحادثة الصادمة.

وظهر الرابر ديزاينر عبر فيديو مباشر وهو يقوم بالبكاء الهستيري والصراخ بسبب وفاة صديقه تيك أوف في حادثة صادمة، ثم أعلن اعتزاله رسمياً غناء الراب، معبرًا عن حزنه الشديد، حيث إنهار الرابر في الفيديو.

Desiigner cries on IG live after hearing Takeoff got killed 💔 pic.twitter.com/X366lYhclr — CultureMillennials (@CultMillennials) November 1, 2022

تفاصيل مقتل المغني تيك أوف

يشار بأن الرابر الشهير "تيك اوف" كان متواجداً في صالة البولينغ في ولاية تكساس حيث كان يشارك في لعبة ورق "قمار"، رفقة صديقه كوافو.

واندلعت مشاجرة مسلّحة بين مجموعة من الاشخاص خلال اللعب بسبب "النرد"، وعند بدء اطلاق النار أصيب المغني "تيك أوف" برصاصة في رأسه أدّت الى مقتله فوراً فيما نجا صديقه من الحادثة ولم يتعرض لأي إصابة.

وأُعلن بشكل مباشر وفاة المغني "تيك أوف" حيث تداول المتابعون العديد من الصور له وهو مغطّى بالدماء في مكان الحادث بينما كان صديقه يحاول إنقاذه دون فائدة.