بعد مقتل المغني تيك أوف.. الرابر ديزاينر ينهار في بث مباشر ويعلن اعتزاله

وظهر الرابر ديزاينر عبر فيديو مباشر وهو يقوم بالبكاء الهستيري والصراخ بسبب وفاة صديقه تيك أوف في حادثة صادمة، ثم أعلن اعتزاله رسمياً غناء الراب، معبرًا عن حزنه الشديد، حيث إنهار الرابر في الفيديو.

Desiigner cries on IG live after hearing Takeoff got killed 💔 pic.twitter.com/X366lYhclr