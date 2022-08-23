الرابر "بلوفيس" يتعرّض للتعنيف من قبل حبيبته أمام العلن.. فيديو صادم

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار صدمة كبيرة بين الجمهور، حيث ظهر الرابر الشهير "بلوفيس" وهو يتعرّض للتعنيف الجسدي من قبل حبيبته.

بلوفيس يتعرّض للضرب من قبل حبيبته

ظهر الرابر الشهير في مقطع االفيديو وهو يقف امام أحد المطاعم إلى جانب حبيبته والتي كانت تجلس على الطاولة، وبينما كان يتحدث قامت حبيبته بلكمه على وجهه عدة لكمات قوية أدّت الى سقوطه.

وحدث ذلك أما جميع العامة الذين كانوا متواجدين في المطعم، والغريب بأن الرابر الشهير لم يظهر أي ردة فعل تجاه حبيبته وبدا كأنه خائف منها للغاية.

وكشفت تقارير اخبارية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض لها الرابر الشهير للاعتداء من قبل حبيبته، حيث تبيّن بأنه قد تعرّض للتعنيف الجسدي من قبلها ما يقارب الأربع مرات سابقًا وكانت هذه آخرها.

مغني الرابر بلوفيس يتصدّر الانترنت بعد توزيعه الأموال على الفقراء

كان المغني الرابر الشهير" قد تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق عند تداول المتابعون عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقف على إحدى سياراته في الأحياء الفقيرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بينما قام بإلقاء الأموال على عدد من الفقراء في المنطقة.

وكتب بلوفيس على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص على في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. هذا موسم العطاء".