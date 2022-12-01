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بعد نفي خضوعها للتجميل.. ميادة الحناوي بملامح عشرينية في أحدث ظهور لها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 06:31
ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

أثارت الفنانة السورية ميادة الحناوي الجدل حول خضوعها لعملية تجميل لبشرتها، خاصة بعد نشر طبيب التجميل نادر صعب صور لها قبل التجميل وبعده.

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أحدث ظهور لـ ميادة الحناوي 


ومؤخرُا، تصدرت ميادة الحناوي الترند مجددًا بسس ظهورها الأخير مع الإعلامي ماجد العجلاني في دار الأوبرا، حيث بدت بملامح مختلفة عما اعتاده جمهورها، إذ تمتعت ببشرة مشدودة، وحاجبين كثيفين، وخدود منتفخة، وقوام رشيق.

واعتمدت الحناوي في الصور مكياجًا ثقيلًا لإبراز ملامحها، إلَّا أن البعض شكك بحقيقة الصورة، مٌشيرين إلى أنها معدلة عبر تطبيق الصور "فوتوشوب".

ميادة الحناوي

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد السوشال ميديا على الصور مبدين رأيهم، فكتبت إحداهن: "وانت السادقة اذا بتضل شادة حالها هيك بلكي بترجع بيبي كمان".

وأضافت أخرى: "نحفانة وعاملة بوتكس وفيلر لكن مامبدلة راس وتبقى مطربة الاجيال جميلة".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "مابعرف ليش انا الوحيدة يلي بجي طبق لايف ستايل بختير ابكر معقول في غلط وانا مابعرف امشي صح عنظام لايف ستايل"، مٌشيرةً إلى تصريحات سابقة للحناوي حول أن سر جمالها هي الامتناع عن التدخين وشرب الكحول والنوم والاستيقاظ صباحًا.

ميادة الحناوي وعمليات التجميل

ويأتي ظهور ميادة بهذا الشكل، بعدما نفت خضوعها لأي عملية تجميل، عقب انتشار صور شاركها خبير التجميل اللبناني الشهير، نادر صعب، لها قبل التجميل وبعده عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

في خلال إحدى اللقاءات، نفت ميادة الحناوي إجرائها أيَّ عملية تجميل، وقالت: "لا أعوذ بالله ورحمة ماما".

أما بشأن الصورة المتداولة من حساب نادر صعب: "والله هي ما بقدر هلا أخبرك عليها نهائيا أبدا أبدا لأن كل شئ بوقته منيح“. وأوضحت أن الفنان يتعرض للكثير من الشائعات والقيل والقال، والأمر لا يعود أن يكون مجرد "كذبة".

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أما بشأن سر جمالها وإطلالتها المشرقة، أرجعت الأمر إلى امتناعها عن التدخين وشرب الكحول، كما أنها تنام في وقت مبكر.

وطلبت ميادة من متابعيها عدم تصديق الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها سترد على كل ما تردد بشأنها في الوقت المناسب.

كلمات دالة:ميادة الحناوي

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