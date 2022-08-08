ميادة الحناوي تنفي إجرائها عملية تجميل.. "كل شي بوقته حلو"

بعد أسابيع من نشر دكتور التجميل اللبناني نادر صعب صورة للفنانة القديرة ميادة الحناوي قبل التجميل وبعده، قررت الأخيرة الرد في لقاء مصور لكشف سر جمالها والحديث عن شائعات خضوعها لعمليات تجميل.

ميادة الحناوي ترد على اتهامات إجرائها عملية تجميل

في اللقاء، نفت ميادة الحناوي إجرائها أيَّ عملية تجميل، وقالت: "لا أعوذ بالله ورحمة ماما".

أما بشأن الصورة المتداولة من حساب نادر صعب: "والله هي ما بقدر هلا أخبرك عليها نهائيا أبدا أبدا لأن كل شئ بوقته منيح“.

وأوضحت أن الفنان يتعرض للكثير من الشائعات والقيل والقال، والأمر لا يعود أن يكون مجرد "كذبة".

أما بشأن سر جمالها وإطلالتها المشرقة، أرجعت الأمر إلى امتناعها عن التدخين وشرب الكحول، كما أنها تنام في وقت مبكر.

وطلبت ميادة من متابعيها عدم تصديق الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها سترد على كل ما تردد بشأنها في الوقت المناسب.

ميادة الحناوي تجري عمليات تجميل لوجهها

وبالعودة إلى الحادثة، شارك خبير التجميل اللبناني الشهير، نادر صعب، صورة للفنانة قبل عمليات التجميل وبعدها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ورغم النتائج الرائعة التي جعلت الفنانة تبدو أصغر بالعمر عشرين سنة، إلَّا أن جمهورها أبدوا غضبهم واستيائهم لنشره الصور دون إذنها؛ ما دفعه لحذفها على الفور.

وبعد حذف الصورة، عاد نادر صعب لنشر صورة الفنانة لكن مع إخفاء عينيها، إلَّا أنه عمل على خذفها مرة أخرى.

ورأى البعض أن نشر نادر صورة لميادة كان عن طريق الخطأ، خاصة أنه لم يستغل سابقًا شهرة النجوم الذين أجرى لهم عمليات تجميل، كما أبدوا إعجابهم بالنتائج المبهرة، فعلَّقت إحداهن: "عشرين؟؟؟قل قرنين انا طلعت جدتها والله انا ضد التجميل وتغير خلقت ربنا بس الصور لو حقيقي يبقى برافو".

وعلَّق آخر: "الشغل المرتب فعلا حافظت عشكلها الاصلي مو مثل الباقيات كلهم كوبي بيست".

