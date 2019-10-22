بعد نيلها نجمة دبي: منى زكي تستعد لـ(الصندوق الأسود)

تستعد النجمة منى زكي لفيلم جديد بعنوان (الصندوق الأسود)، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، والفيلم ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، ويشارك منى زكي مجموعة من النجوم يتم الإفصاح عنهم خلال الفترة المقبلة، حسب اليوم السابع.

ومن ناحية أخرى تستأنف منى زكي بعد اسبوع تصوير مشاهدها في فيلم (العنكبوت) مع النجم أحمد السقا، في الديكورات الخاصة بالعمل، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهي عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وتعيش منى زكى حالة من السعادة بعد فوزها بنجمة دبي وحجز مكانها في ممرالمشاهير في منطقة داون تاون دبي والذي تم افتتاحه أمس الأحد، حيث يضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها.