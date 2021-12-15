بعد وصفه بالمخنث الاسود القبيح.. محمد رمضان يرد على هجوم رجل دين عراقي!

هاجم رجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي الفنان المصري محمد رمضان بعد إقامة الأخير حفلًا غنائيًا في العاصمة العراقية بغداد، وشتمه بألفاظ عنصرية وقبيحة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ جعفر الإبراهيمي في إحدى خطبه الدينية ينتقد فيها المبلغ الضخم الذي دفع على حفل محمد رمضان والذي بلغ ما يقرب الثلاث ملايين دولار، لكن لم يقف عند هذا الحد، بل وصفه بألقاب قبيحة، حيث قال: "حفلة البارحة في بغداد التي احياها محمد رمضان اربع مليارات ونصف عراقي اي ثلاثة ملايين دولار.. هذه انصرفت لمخنث داعر اسود قذر قبيح والله انحدارة وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام".

وبعد موجة الجدل، قرر رمضان الخروج عن صمته والرد على الإبراهيمي، فأعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" وأرفقه بتعليق: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟ عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الاديان وكل الطوائف".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لكلام الشيخ وبين معارض، فنشر أحد المتابعين تغريدة جاء فيها: "ما گال شي. حفلة البارحة 4.5 مليار عراقي ما يعادل 3 مليون دولار !! تم صرفها لـ مُخنث،داعر،أسود ،خليع، قذر، قبيح ، يخلع ملابسه أمام النساء في عاصمة الإباء والشموخ، وين الكذب ووين التنمر؟ هسه إنتوا عفتوا كل الحچي،چلبتوا بكلمة أسود. سود الله وجوهكم إنتوا ومحمد رمضان".

وعلَّق آخر: "تعترض على محمد رمضان؟ لا بأس. قد أتفق معك من منطلق رفضي للفن الهابط، ولكنك ماذا قدمتَ للفن الملتزم؟ ولماذا لم تقم بإحياء حفلات في بغداد لمطربات مقاومات كفيروز وجوليا بطرس؟ لا تقل لي بأن غناء جوليا "فجور" لأن السيد حسن نصر الله استقبلها واعتبرها مساهمة بصوتها بالانتصار في حرب تموز".

وتابع آخر: "الحكومة تتجاهل الدين والقيم والاخلاق والاعراف للمجتمع العراقي لتحاكي وتناغم نفر ضال من الشواذ والمنحرفين فتجلب الراقصات والمنحرف محمد رمضان لتصرف ملايين الدولارات في وقت الاف العوائل العراقية تعيش الفقر، مخطط مكمل لداعش لمسخ المجتمع".

الحكومة تتجاهل الدين والقيم والاخلاق والاعراف للمجتمع العراقي لتحاكي وتناغم نفر ضال من الشواذ والمنحرفين فتجلب الراقصات والمنحرف محمد رمضان لتصرف ملايين الدولارات في وقت الاف العوائل العراقية تعيش الفقر

مخطط مكمل لداعش لمسخ المجتمع. — حسن سالم (@HASSAN_SALEM65) December 14, 2021

وكتبت إحداهن منتقدة كلام رجل الدين: "سيد من حقك تنتقد حفلة محمد رمضان بس حضرتك رجل دين وتتنمر على خلقة رب العالمين وتكول عنه اسود ومخنث وداعر وقذر وقبيح متشوفها ماترهم وحرام ؟؟لو اني متوهمة!!".

وأضاف آخر: "عزيزتي سجد موضوع العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء في العراق قديم وليس بجديد حتى انهم ينعتونهم بالـ"عبيد" ، المشكلة ليست في هذا المعمم المريض ، المشكلة ثقافة مجتمع هو جزء منه ينتقص من اصحاب البشرة السمراء… ومن يسكن البصرة يعرف عن ماذا اتكلم.. فكيف اذا بضيف من خارج العراق!".

عزيزتي سجد موضوع العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء في العراق قديم وليس بجديد حتى انهم ينعتونهم بالـ"عبيد" ، المشكلة ليست في هذا المعمم المريض ، المشكلة ثقافة مجتمع هو جزء منه ينتقص من اصحاب البشرة السمراء… ومن يسكن البصرة يعرف عن ماذا اتكلم…

فكيف اذا بضيف من خارج العراق! — Maan Habib - معن حبيب (@TheMaanHabib) December 14, 2021



