محمد رمضان يشرب الشيشة خلال مقابلة تلفزيونية! (فيديو)

على ما يبدو أن إثارة الجدل بات أسلوب حياة بالنسبة للفنان المصري محمد رمضان، فبعد أن أثار الجدل سابقًا بسبب الفيديوهات التي جمعته مع الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا، ها هو يعود من جديد ليثير الجدل حوله بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية وهو يشرب الشيشة.

وفي التفاصيل، شارك الفنان محمد رمضان مقطعًا من لقائه التلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وأثار ضجة كبيرة وجدل غير مسبوق، وانهالت الانتقادات والتعليقات الساخرة بشكل كبير، حيث كتب أحدهم لرمضان قائلًا: “الشيشة دي تفاح ولا عنب يا رمضان"، وقال آخر: “هو ده استوديو ولا كافيه افهم بس..”، في حين انتقده أحدهم قائلًا: “ فنان غير محترم عشان لما تكون بتصور متطلعش بالشيشة..الشيشة على القهوة".

وفي الحقيقة، لم يكن شرب الشيشة الأمر الوحيد هذه الفترة الذي وجه الأنظار لمحمد رمضان، حيث أنه أثار الجدل أيضًا في وقت سابق بعد ظهوره على متن طائرته الخاصة في طريقة للجونة وهو يراقص مضيفتين على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي"، وعلق وقتها على المقطع: “المضيفة الفرفوشة رزق".

الجدير بالذكر أن محكمة مصرية قضت في نهاية نوفمبر الماضي بشكل نهائي في الدعوى التي تم رفعها للمطالبة بشطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل بشكل نهائي.

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