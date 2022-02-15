بعد وفاة ابنها.. شريفة ماهر ترفض الدعاء لأولادها وتصفهم بـ"الشياطين"

أطلَّت الفنانة المصرية شريفة ماهر ضيفة في برنامج "بنت البلد" مع الممثلة المصرية نشوى مصطفى، وتحَّدثت عن علاقتها بأولادها وكشفت تفاصيل صادمة عن حياتها.

كشفت شريفة ماهر أنها لم تكن راضية عن ابنها بسبب الخلافات الكبيرة التي كانت بينهم لحين وافته المنية، حيث أشارت أنها سامحته عن أفعاله، وحينما طلبت منها نشوى الدعاء له بالرحمة رفضت وقالت: "هو ربنا يرضى إنه يعمل في أمه كده".

كما تحدَّت شريفة عن ابنتيها، حيث وصفت الكبيرة "ناهد" بـ"الثعبانة" أما ابنتها الصغرى "نيفين" فأشارت أن حنية الأرض وضعت داخلها، كما أنها نسخة طبق الأصل عنها.

وحينما طلبت نشوى من شريفة الدعاء لأبنائها وتحديدًا ابنتها الكبرى في ختام الحلقة، رفضت الفنانة وصدمت الجميع حينما صرَّحت أنها دعت على ابنتها بأن تصاب بالسرطان، كما وصفتهم بالشياطين قائلة: "ربنا يهدي مين؟ يهدي الشيطان الشيطان ما بيهديش الشيطان يا بنتي".

شريفة ماهر: "أولادي لا يعترفون باختهم"

أوضحت شريفة أن أبنائها لا يعترفون بشقيقتهم الصغرى، ويستهجنون فكرة انجابها، كما أنهم غاضبين من تسجيل ممتلكات باسمها.

شريفة ماهر ابني باع المقبرة



صدمت شريفة أن ابنها باع المقابر وتساءلت حول ما سيؤول له الأمر في حال توفيت وكان لا بد من دفنها، ولفتت إلى أنه كانت تثق بابنها الذي استولى على شقتها في جاردن سيتي.

وفاة ابن شريفة ماهر

توفي ابن الفنانة المصرية المعتزلة، مجدي، إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب؛ وذلك بعد أشهر قليلة من رفعه هو وإخوته قضية ضدها في محاولة منهم للاستحواذ على أموالها وممتلكاتها وهي على قيد الحياة.

وكانت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر قد كشفت سابقًا تفاصيل أزمتها مع أولادها في برنامج "القاهرة اليوم" وتحدثت عن قسوتهم معها، حيث قالت أن نجلها شريف كان قاسيًا في التعامل معها، حيث أنه لم يخش عليها من الإصابة بفيروس كورونا، وحينما أصيب بالفيروس أراد الذهاب لمنزلها للإضرار بصحتها ونقل الفيروس لها.

وتابعت: "شريف ابني جاله كورونا قال هروح لماما هي ست كبيرة يمكن تجيلها ونخلص منها.. عملتلك إيه حد يقبل كده على أمه، يخربيت الفلوس والأموال كلها اللي تخلي ابن يعمل في أمه كده.. أنا أمي ميتة في حضني".

وأكدت شريفة أنها لا تمانع الصلح، وقالت: "لو باسوا على دماغي أنا موافقة على الصلح.. وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل ما أملك".

