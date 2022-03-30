بعد وفاة صديقتهما ساز القحطاني.. نجوى العبدالله وجود الفهد تفضحان بعضهما علنًا

دخلت نجمتا السوشيال ميديا نجود الفهد ونجوى العبدالله في خلاف شديد اللهجة بسبب نجمة السوشيال ميديا الراحلة ساز القحطاني.

وبدأ الخلاف بين النجمتين حينما نشرت نجوى العبدالله لفهد مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تدعي فيه أن ساز القحطاني طردت نجود الفهد من منزلها بعدما اكتشفت أنها تتحدث عنها بسوء وذلك قبيل وفاتها.

وادعت أن نجود كانت تستغل ساز وتطلب منها مبالغ مالية على الدوام.

ولم تستطع نجود البقاء صامتةً إزاء الادعاءات، وخرجت في فيديو تؤكد فيه متانة علاقتها بساز مُشيرةً أنها آخر شخص كانت برفقة الرحالة، كما كذَّب فيه نجوى ونفت ما صرَّحت به من افتراءات وأكاذيب.

وأثار خلاف الاثنتين غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وضجة كبيرة بسبب عدم احتارمهما حرمة الميت، واستغلالهما وفاة صديقتها لتصدر الترند، فعلَّق إحدى المتابعات: "ايش الفايده من هالمحتوى الي تنشره؟ جدا مستوى هابط".

وكتب آخر: ""خيلو هالحرب اللي بين نجود الفهد و نجوى العبدالله بخصوص من اقرب صداقه لـ المشهوره ساز القحطاني الله يرحمها؟! ساز اللي توفت وافضت الى ماقدمت وماصار لها شهر على وفاتها وهم يتهاوشون! اتعضو من وفاتها بدال الهواش اللي بقلة سنع! انشرو اشياء تنفعها بقبرها اذا تحبونها فعلا- هذا دوركم".



سبب وفاة ساز المشهورة

وقد توفيت ساز القحطاني، واسمها الحقيقي أريج العمري، عن عمر ناهز الـ22 عامًا بسبب حادث سيارة في أحد شوارع الرياض، حيث تواجد برفقتها صديقتها شاهر الشيباني.