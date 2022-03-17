رهف القحطاني تتعرض للهجوم بعد نعيها ساز القحطاني.. وصورة دفعتها للبكاء!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشهورة سناب شات، ساز القحطاني، التي وفاتها المنية يوم أمس الأربعاء نتيجة تعرضها لحادث سير في طريق العروبة بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارة محترقة بالكامل، حيث أشار البعض أنها السيارة التي وقع لها الحادث، مؤكدين أن شاز كانت برفقة صديقها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شاهر الشيباني الذي لقي حتفه هو الآخر.

رهف القحطاني تنعي زميلتها ساز القحطاني



ونعت مشهورة سناب شات رهف القحطاني، الملقبة بـ"وذ نكهة"، الراحلة شاز القحطاني عبر فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ولفتت إلى أنها ليست على معرفة شخصية بالمتوفاة فلم تتقابلا شخصيًا، لكنها تأثرت بخبر وفاتها.

وأوضحت أنها تلقت اتصالًا من صديقتها لتخبرها عن وفاة "شاز" المأساوية؛ لكنها قبل أن تكشف لها ما حصل طلبت منها الهدوء واستجماع نفسها؛ فاعتقدت رهف أن هناك شيء حصل لعائلتها، وبعدما علمت بالخبر بكت وتأثرت ودعت لها بالرحمة.

وأشارت رهف أنها دخلت حساب ساز لترى أن الأخيرة نشرت صورتها بعد إجرائها عملية تجميل أنفها وعلَّقت عليها "الجمال يتكلم"، الأمر الذي أبكاها من جديد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون رهف القحطاني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي شاركته رهف تنعي فيه مواطنتها، وانتقدوا طريقتها باستغلال الترند، فكتبت إحداهن: "طيب سكري عبدالمجيد علي الأقل علشان نتأثر".

وأضافت أخرى: "إنتي ماتنفجعين وخافي ربك واتعظي وخشي شعرك وتوبي لاحول ولا قوة الا بالله".

وكتبت أخرى ساخرة: "واضح من بعد العمليه التنفس مو مزبوط كانها مكتومه او مزكمه الله يرحم ساز ويهديك ي رب ادعولها بالهدايه بدال السب واللعن شهر شعبان ترفع فيه الاعمال يمكن تكون اقرب لله منا".

آخر ما نشرته ساز القحطاني قبل وفاتها



وأعاد رواد مواقع التواصل نشر الفيديوهات الأخيرة لساز قبل وفاتها عبر حسابها على "تيك توك"، وهنا نعرض بعضًامنها.



