معجبة تطلب مساعدة رهف القحطاني بعد اكتشاف خيانة زوجها.. ردها سيصدمك!

لجأت إحدى المتابعات لمشهورة السوشيال ميديا السعودية رهف القحطاني من أجل النصح بعدما اكتشفت خيانتة زوجها لها.

نشرت رهف القحطاني سؤال لإحدى متابعاتها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث اشتكت الأخيرة من زوجها، قائلة: "زوجي كل مرة أحصل عنده علاقة في السناب.. تعبت منه وش أسوي معه.. أنا أفكر في الانفصال؟".

وجاء رد القحطاني صادمًا ومفاجئًا، حيث اختصرت نصيحتها بكلمتين، قائلة: ـ"ضيفي عيال".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فكتب أحدهم ساخرًا: "ما لقت الا ذي الي تطلقت كذا مره تسالها ؟!".

وكتبت إحداهن: "صحححححح اتفق معها ، رهف تمثل نفسيتي وردودي للمتزوجات ومشاكلهمم الي ماتخلص ".

وكتبت إحدى المتابعات: "لا ليش كذا تنفصل عنه وتأخذ احد يقدرها ويحترمها وتحترمه ليش مأخذين الموضوع كأنو حرب خلاص مانناسب بعض مع السلامة".

وعلَّقت إحدى المتابعات بسخرية: "ماعندي مشكله مع رهف تدور شو وترند متعمده ..انا عندي مشكله مع البقره الي تستشير رهف في العلاقه الزوجيه".

