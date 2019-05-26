بعد وقوعها في النهاية ضحية لمقلب "رامز في الشلال" بشرى تعلّق: "ما يقعش إلا الشاطر"

وقع الاختيار في آخر الحلقات المذاعة من برنامج "رامز في الشلال" على الفنانة المصرية بشرى، والتي استقبلت المقلب بروح رياضية، واصفة الأمر عبر حسابها على إنستغرام أنها لطالما حاولت الهرب من رامز جلال ولكنها وقعت في نهاية الأمر في شباكه.

وعلقت بشرى عبر حسابها على إنستغرام عقب مقلب "رامز في الشلال" وقالت: " لا تعليق ....الذكرى الأليمة لمقابلة الوحش ....سنين بحاول اهرب بس اتقفشت السنة دى ...ما يقعش الا الشاطر ....".، وقامت بمشاركة لقطة من الحلقة الخاصة بها برفقة رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

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