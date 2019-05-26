لماذا سخر محمد هنيدي من أحمد فهمي وكيف رد الأخير عليه؟

كعادته، يطل الفنان المصري محمد هنيدي على جمهوره عبر مواقع التواصل في كثير من الأحيان بشخصيته المرحة وحسه الكوميدي حتى خارج أوقات عمله، وهذه المرة لم يسلم أحد الفنانين المشاركين في دراما رمضان 2019 من لسانه، وكان الضحية هو الفنان أحمد فهمي.

ويعود سببب سخرية هنيدي من فهمي بعد ظهوره وهو يرتدي الحجاب في إحدى حلقات مسلسله "الواد سيد الشحات"، حيث أنه شارك صورة المشهد عبر حسابه على موقع التواصل وترك تعليقًا قال فيه: "مبروك يا فهمي..أحلى كتير في الحجاب..المهم عن اقتناع".

ولم يتأخر الرد من أحمد فهمي، الذي كتب لهنيدي وقال: "يعني ما باركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب، فرد هنيدي عليه بطريقة ساخرة مرة أخرى وقال: "لا ثواني.انت عامل مسلسل؟"، مما دفع الآلاف من المتابعين للتفاعل مع الفنانين بطريقة لافته.

يشار إلى أن محمد هنيدي يغيب هذا العام عن الموسم الرمضاني وينشغل بالتحضير لجولته العالمية الأولى في "ستاند أب كوميدي"، وقدم العام الماضي مسلسل كوميدي بعنوان "أرض النفاق" وشاركه في العمل كل من دلال عبد العزيز وهنا شيحة.

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