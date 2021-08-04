بعد 14 عاما: شذى حسون و محمد قماح يجتمعان في (كلمة حلوة)

طرحت الفنانة العراقية شذى حسون والمطرب و الملحن محمد قماح، أغنية دويتو تحمل عنوان (كلمة حلوة)، من ألحانه وتوزيعه. ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الفنانة شذى حسون ومحمد قماح، بعد مرور 14 عاماً على وجودهما معاً في البرنامج الشهير (ستار أكاديمي).

كان المطرب والملحن محمد قماح قد تعاون مع النجم حمادة هلال مؤخرا فى أغنية بعنوان (أم أحمد)، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا.

من جهة اخرى، بررت حسون سبب نشرها غلاف إحدى المجلات التي تتصدرها، وتحتها عبارة (نجمة العراق الأولى) على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقت بجوارها عبارة (نمبر وان)، بعد تصريحات مواطنتها رحمة رياض بأنها نجمة العراق الأولى.

وأوضحت أنها تحب استفزاز الجماهير والناس، ووصفت نفسها بـ(نمبر وان)، عندما وجدت خلافاً على اللقب من جانب فنانات أخريات، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تصفها مجلات وصحف عربية بنجمة العراق الأولى، منذ ظهورها على الساحة منذ 13 عاماً.

وشددت شذى حسون على أنها نجمة العراق الأولى بلا منازع، مشيرة إلى أن لديها تاريخاً وألبومات، وشاركت في مهرجانات كبرى إلى جانب تعاملها مع كبار الفنانين، وبالتالي هي ليست ناجحة بسبب أغنية واحدة أو أغنيتين، أو بسبب أنها تقيم العديد من الأعراس.