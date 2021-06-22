شذى حسون تُشبه نفسها بـ كاظم الساهر...وهذا ما وصفت به رحمة رياض!

ما تزال الساحة الفنية في العراق تشهد صراع كبير بين النجمة شذى حسون وزميلتها النجمة رحمة رياض حول مطربة العراق الأولى.

شذى في مقابلة جديدة لها علقت على الموضوع المتداول بـ "الأمر بلش صدفة وخبروني الدنيا مولعة على تويتر حول نجمة العراق الاولى فأنا جريئة وعلقت وقتها بـ (نمبر ون)"...وتابعت شذى "العراق مليانة نجمات وما تنفع المقارنة بيني وبين أي حد ثاني له أغنيتين ضاربة ولا طالع ببرنامجين بس، كأنك بتقارن بين كاظم الساهر وسيف نبيل"..

وأوضحت شذى "أنا أحب سيف نبيل وأغاني تجنن بس ما ينفع تقارنوا بـ الساهر اللي هو تاريخ كبير وكذلك الأمر حول نجمة العراق الأولى".

خلاف شذى حسون ورحمة رياض!

يذكر أن الأمر كان قد بدأ عندما أطلت رحمة من خلال برنامج حواري مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وعندما وُجه لها سؤال حول ما إذا ترى نفسها نجمة العراق الأولى والرقم الصعب علقت بـ "نعم أكيد حلو تعطي نفسك كريديت"!

ومن بعدها اشتعلت الحرب بتغريدة شذى حسون "نمبر وان" التي شاركتها عبر حسابها الرسمي في تويتر وجاء بعدها تصريح ناري من شذى حول أنها تغني منذ 16 عاماً تقريباً وأن لها تاريخ فني كبير. ومن بعدها نشرت صورتها على غلاف مجلة "بغداد ستايل ستريت" العربية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها عنوان بالخط العريض والواضح "شذى حسون، نجمة العراق الأولى"....وأرفقتها بهاشتاق "نمبر وان...لا تتعدوا الحدود"!



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