بعد 64 عاما: عبد الرحمن أبو زهرة ينهي مسيرته الفنية

البوابة-أعلن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، اعتزال والده مهنة التمثيل بشكل نهائي بعد مسيرة فنية استمرت 64 عاما، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي لا زالت خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا.

و قال أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة فإن والده قرر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، إلا انه لم يفصح عن سبب قراره إلا في محيط أسرته و للمقربين. و عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، أكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.

يذكر أن آخر اعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الفنية كان الجزء الأول من مسلسل (موضوع عائلي)، فكرة و إخراج أحمد الجندي، سيناريو وحوار محمد عز الدين و كريم يوسف، وقام ببطولته ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، و محمد سلام.