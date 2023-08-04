  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بعد 64 عاما: عبد الرحمن أبو زهرة ينهي مسيرته الفنية

بعد 64 عاما: عبد الرحمن أبو زهرة ينهي مسيرته الفنية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 آب / أغسطس 2023 - 04:08
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

البوابة-أعلن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،  اعتزال والده مهنة التمثيل بشكل نهائي بعد مسيرة فنية استمرت 64 عاما، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي لا زالت خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا.

اقرأ ايضاًوضع خطير..تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرةوضع خطير..تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

و قال أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة فإن والده قرر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، إلا  انه لم يفصح عن سبب قراره إلا في محيط أسرته و للمقربين. و عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، أكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.

عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر أن آخر اعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الفنية كان الجزء الأول من مسلسل (موضوع عائلي)، فكرة و إخراج أحمد الجندي، سيناريو وحوار محمد عز الدين و كريم يوسف، وقام ببطولته ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، و محمد سلام.

عبد الرحمن أبو زهرة

كلمات دالة:عبد الرجمن أبو زهرة

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن