وضع خطير..تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تحدث الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، عن الوضع الصحي الخاص بوالده وآخر التطورات على حالته، واصفًا الوضع بالخطير بشكل عام.

وعن آخر التطورات على الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كشف نجله قائلًا: "الحالة غير مطمئنة وما فيش أي تحسن، أخذ بعض المحاليل لما راح المستشفى، وبدأ يتجاوب معانا واتكلمنا كلام بسيط، ولكن حاليًا الحالة في تدهور وربنا يشفيه، والموضوع مش واضح خالص من الحالة من الدكاترة"، وتابع: "لما نروح أنا وشقيقتي بنتكلم معاه..أقصى حاجة يهز راسه لما نتكلم معاه".

من ناحية أخرى، طلبت مي أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من الجمهور بالدعاء لوالدها، حيث شاركت صورة عبر حسابها على موقع إنستغرام تجمعها بوالدها وكتبت: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك ادعوا لبابا".

الجدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سقط في منزله، مما تسبب في كسر بالحوض لديه، إلى جانب أنه يعاني من التهاب خفيف بالرئة، وحاليًا يتواجد في العناية المركزة في المستشفى، إلى جانب أن هذه الوعكة الصحية تأتي بعد ما يقرب من شهر واحد من تعافيه من فيروس كورونا".

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