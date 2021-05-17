بكاء أروى على القضية الفلسطينية يعرضها للهجوم.. "يا اختي تضامني وابكي بس بشرفك ما تعصري حالك"

أظهر العديد من نجوم العرب والأجانب دعمهم للقضية الفلسطينية، أكان ذلك بمنشورات شاركوها عبر حساباتهم الخاصة التي تصل فيها أعداد المتابعين إلى ملايين، أو بتبرعات لأولئك الذين تهجروا ودمرت منازلهم وممن بحاجة للعناية الطبية.

وقد شاركت الفنانة اليمنية أروى متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وهي تبكي على أطفال فلسطين، وقالت: "احنا كنا نجيب أولاد عشان نعطيهم حياة حلوة، وفي أهل جالسين يعطوا عيالهم أكفانهم.. يا رب الأمور تخلص".

ورغم الفيديو المؤثر، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا ظهورها تبكي وأشاروا أنها تحاول حصد المزيد من الشهرة باعتبار القضية الفلسطينية باتت حديث العالم.

وعلَّق أحد المتابعين: " دحين سؤال بالله .. من شروط البكا والحزن انو لازم افتح السناب واصور وانا ابكي ولا عادي اقدر ابكي بدون ما اصور ؟!"

وكتب آخر: "استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، يا اختي تضامني وابكي بس بشرفك ما تعصري حالك كرمال هالدمعتين ينزلو ت نشوفهم.. العمى".

وأشار أحدهم أن العديد من النجوم يحاولون استغلال القضية لحصد الشهرة، فكتب أحدهم: " الواحد ماوده يتكلم عشان لايتدخل بالنيات لكن اغلب المشاهير صارم يستغلوا قضية فلسطين عشان يشتهرون اكثر من وراها".

وعلَّق آخر: " صارت القضيه كلها مُزايدات ومهتارات ومهايطااات الي يبي يسوي شي يسوى وهو ساكت ومن وراء الكاميره".