أروى اليمنية وانتقادات لاذعة بسبب فستان جريء كشف عن جسدها!

شاركت الفنانة أروى اليمنية مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في انستقرام من أحدث جلسة تصوير كانت قد خضعت لها.

وأطلت أروى بفستان أصفر طويل على شكل كوت بفتحة لأعلى القدم، وارتدت أسفله فستان قصير جداً أو جمبسوت باللون الأسود، ونالت الصُورة انتقادات لاذعة للفنانة بسبب جرأتها المبالغ بها أو بالأحرى التي لم تعود أروى الجمهور عليها، وكانت تعليقات الجمهور المتداولة:

"قلنا للأسف في المشاهير نوعين ....اذا كانت مشهورة وانسحب عليها تبدا تطلع جسمها وإذا كان مشهور وانسحب عليه يبدا يطلع اهله".

وتابع آخر "مسوية روحها لبنانية مصدقة روحها اليمنية تحشمي اليمنيات كلهم محتشمات وملتزمات خافي ربك"... وجاء في تعليق أخر "اففففف افلست ماعندها شي تقدمه هي وفاطمه الصفي ماشالله انهبلو على كبر كورونا مو قاطع فيهم ولا مفتكرين الاخرة حسبي الله بس".

من جهة أخرى، كانت أروى قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا بفيديو جاء فيه "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي امين"..

الفنانة اليمنية #أروى تعلن إصابتها بـ #فيروس_كورونا في تغريدة عبر #تويتر، كتبت فيها: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي امين"، كما نشرت أيضاً #فيديو عبر #إنستغرام تطمئن فيه جمهورها #نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/af1janl1Iu — 24.ae | منوعات (@24Entertain) January 12, 2021

أروى اليمنية تدافع عن رانيا يوسف

وكانت الفنانة اليمنية قد أثارت الجدل مؤخراً بعد دافعت عن الممثلة رانيا يوسف ضد حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها الأخيرة بعد الحديث عن "المؤخرة" مع الإعلامي العراقي نزار الفارس...وقالت أروى في مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات "العيب ليست على رانيا يوسف لوين راح الإعلام يعني شخص جالس يسأل أنثى عن مؤخراتها دا لو جالس يسأل رجل عن مؤخرته هتبقى نص مصيبة، فما بالك بأنه بيسأل امرأة هذه مصيبة أكبر". واعتبرت أروى رد يوسف بأنه دليل على قوتها قائلة "يعني أنا مثلاً لو مكانها واحد سألني السؤال هذا كنت ضربته أو تركت له الاستديو وغادرت".

وتابعت" وحتى لو كنت اعلامي جرئ وين الراقبة والشركة المنتجة اللي بتشوف المضمون وين القناة، يعني كيف صارت القنوات الإعلامية لهذا المستوى". وأكملت" رانيا يوسف إنسانة كتير مهذبة وأنا قابلتها وهي حرة ما أحد له دخل في لابسها، وأنت كاعلامي ليك إنك تنقدها بس بشكل ما يجرح ضيفك، والعتب ما على رانيا لأنها فنانة جريئة ولكن العتب على الإعلامي اللي سألها بهذه الطريقة المؤذية".

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