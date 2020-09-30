بكاء هستيري لـ دكتورة خلود وشهاب بسبب وفاة الشيخ صباح الصباح.. والجمهور يعلق "مايبطلوا كذب"!

ما زال الشعب الكويتي يعيش صدمة كبيرة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف العلاج.

الشعب الكويتي وبالتحديد المشاهير ممن هم بالأصل يحملون الجنسية الكويتية وممن يقيمون هناك شاركوا منشورات تعزية تعبر عن حزنهم لخسارة قائد البلاد.

ولم تكتفي الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود بمشاركة صور للراحل، بل شاركت فيديو وهي تبكي وأرفقته بتعليق "بابا صباح أبوي الغالي الله يرحمك..تكفى لا تروح أحس روحي بتطلع مو مصدقة بابا صباح شلون تروح وتخلينا احنا عيالك يتامى من غيرك"، كما أنها عبرت عن حزنها في الفيديو "بس ناطرة أحد يطلع ينفي الخبر نفس كل مرة مو قادرة أصدق".

أما الشاب الإيراني المثير للجدل شهاب فشارك فيديو وهو منهار بالبكاء وأرفقه بتعليق "والله كان بخاطري أبوس راسك يا يباه يا تاج راسنا وابونا وامير الإنسانية الله يرحمك"...الجمهور بدوره هاجم خلود وشهاب واتهمها بالكذب ومحاولة إثارة الجدل ولفت الأنظار عن طريق دموع مزيفة.

كما تم تداول فيديو آخر للحظة وصول جثمان أمير الكويت من أمريكا بالطائرة من أجل الدفن الذي سيتم في الكويت، وقد تم تجهيز مكان الدفن مساء أمس.



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