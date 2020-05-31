بلقيس تتصدر تويتر بوسم "بلقيس اخرسي"..إليكم السبب!

تعرضت الفنانة بلقيس أحمد فتحي لهجوم حاد من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها في قائمة الترند على موقع تويتر متصدرة وسم يحمل اسمها وهو "بلقيس اخرسي"، وجاء ذلك بعد اختيارها من قبل مجلة (Piaget) لتتحدث عن تجربتها كامرأة ناجحة مستقلة.

وبحسب تفسيرات ومتابعة من قبل البعض، فإن السبب الذي دفع الجمهور لمهاجمة بلقيس وتدشين وسم يحمل اسمها على تويتر، جاء بعد توجيه اتهامات لها بأنها متناقضة في آرائها لا سيما وأن الجميع لا زال يذكر تصريحاتها في قضية قتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، وخاصة عندما قالت:

" أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجها كثيرة الله أعلم بها".

وكانت بلقيس فتحي قد عبرت عن سعادتها كونها الوجه العربي الوحيد الذي تم اختياره من قبل مجلة "Piaget"، مؤكدة بأنها تشعر بالفخر كونها تمثّل العرب بهذه المجلة العالمية المختصة في عالم المجوهرات.

ومن بين التعليقات التي هاجمت بلقيس، كتب أحدهم تعليقًا على خبر اختيار بلقيس من قبل المجلة وقال: "مدري كيف اختاروها المجلة وهي يا الله نعرفها في أجدر منها بكثير، الظاهر إن الاختيار كان عشوائي أو مجرد علاقات".

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