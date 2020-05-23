السوشال ميديا تضج بخبر وفاة السيدة فيروز..ما القصة؟

انتشر بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة السيدة فيروز التي تبلغ من العمر 84 عاماً.

الخبر قلب السوشال ميديا رأساً على عقب خاصةً أنه لم يتمكن أحد من الوصول لـ عائلة فيروز للإطمئنان على وضعها..إلا أن الخبر تم إنكاره بعد مدة من قبل إبنتها ريما بمنشور جاء فيه "عندي عطل بالأنترنت من ٥ ايام، والحمدالله ما عندي واتساب..والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو..كلنا بألف خير الحمدالله..شكرًا"

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيه سيدة لبنان الأولى مثل هذه الإشاعات ودائماً ما يتم نفيها من قبل عائلتها.

من جهة أخرى، كان أخر ظهور لـ فيروز منذ عدة أيام بفيديو من منزلها وهي توجه صلواتها لبلدها لبنان والعالم على آثر ما يمر به من ظروف وعلى رأسها فيروس كورونا.

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